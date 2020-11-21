بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.48 مليون والوفيات 54 ألفا

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة المتحدة إلى نحو 48. 1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 54 ألفا و381 حالة.وتعافي من المرض 3260 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 42 أسبوعًا.