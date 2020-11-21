استشاري أطفال يقدم 6 نصائح لحماية الطفل من نزلات البرد
السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:01 م
هويدا سعيدطباعة
في فصل الشتاء ومع تغيير الجو، يتعرض الطفل إلى نزلات البرد الشديدة، وهي من الأمور المزعجة لكل أم.
وقال الدكتور أسامة الدفراوي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن على الأم اتباع الأمور لتجنب نزلات البرد لدى الأطفال خلال فصل الشتاء ومنها:
1- فيتامين سي:
من أهم الفيتامينات التي يجب أن يتناولها الطفل لمساعدته على مقاومة نزلات البرد الشديدة.
2- النظافة الشخصية:
تعتبر النظافة الشخصية من أهم الأمور للوقاية من الجراثيم والفيروسات، ولابد من الاهتمام بنظافة الأدوات الشخصية.
3- شرب الماء:
عودي طفلك على شرب الماء الكثير حيث أن الماء يزيد من مناعة الجسم.
4- النوم الهادئ:
يجب أن ينام طفلك لساعات متصلة، حيث أن النوم يساعد على تقوية الجهاز التنفسي.
5- ارتداء الملابس الثقيلة:
يجب ارتداء الملابس الثقيلة، على أن تكون نفس عدد قطع الملابس في كل مرة.
6 - تهوية المنزل:
يجب عليكي تهوية المنزل بشكل يومي لتغير الهواء في الغرفة.
وقال الدكتور أسامة الدفراوي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن على الأم اتباع الأمور لتجنب نزلات البرد لدى الأطفال خلال فصل الشتاء ومنها:
1- فيتامين سي:
من أهم الفيتامينات التي يجب أن يتناولها الطفل لمساعدته على مقاومة نزلات البرد الشديدة.
2- النظافة الشخصية:
تعتبر النظافة الشخصية من أهم الأمور للوقاية من الجراثيم والفيروسات، ولابد من الاهتمام بنظافة الأدوات الشخصية.
3- شرب الماء:
عودي طفلك على شرب الماء الكثير حيث أن الماء يزيد من مناعة الجسم.
4- النوم الهادئ:
يجب أن ينام طفلك لساعات متصلة، حيث أن النوم يساعد على تقوية الجهاز التنفسي.
5- ارتداء الملابس الثقيلة:
يجب ارتداء الملابس الثقيلة، على أن تكون نفس عدد قطع الملابس في كل مرة.
6 - تهوية المنزل:
يجب عليكي تهوية المنزل بشكل يومي لتغير الهواء في الغرفة.