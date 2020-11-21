استشاري أطفال يقدم 6 نصائح لحماية الطفل من نزلات البرد

1- فيتامين سي:

2- النظافة الشخصية:

3- شرب الماء:

4- النوم الهادئ:

5- ارتداء الملابس الثقيلة:

6 - تهوية المنزل:

في فصل الشتاء ومع تغيير الجو، يتعرض الطفل إلى نزلات البرد الشديدة، وهي من الأمور المزعجة لكل أم.وقال الدكتور أسامة الدفراوي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن على الأم اتباع الأمور لتجنب نزلات البرد لدى الأطفال خلال فصل الشتاء ومنها:من أهم الفيتامينات التي يجب أن يتناولها الطفل لمساعدته على مقاومة نزلات البرد الشديدة.تعتبر النظافة الشخصية من أهم الأمور للوقاية من الجراثيم والفيروسات، ولابد من الاهتمام بنظافة الأدوات الشخصية.عودي طفلك على شرب الماء الكثير حيث أن الماء يزيد من مناعة الجسم.يجب أن ينام طفلك لساعات متصلة، حيث أن النوم يساعد على تقوية الجهاز التنفسي.يجب ارتداء الملابس الثقيلة، على أن تكون نفس عدد قطع الملابس في كل مرة.يجب عليكي تهوية المنزل بشكل يومي لتغير الهواء في الغرفة.