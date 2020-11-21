ضبط تاجري سلاح ومخدرات في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، اليوم السبت، بمشاركة قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط "له معلومات جنائية" وبحوزته (طبنجة- عدد من الطلقات- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي).. حال استقلاله سيارة نقل.وضبط (عنصر إجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة السرو "له معلومات جنائية") وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.