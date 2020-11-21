تونس: 73 حالة وفاة و1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 73 حالة وفاة و1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) منذ بداية الجائحة في تونس ارتفع إلى 86265 إصابة، في حين ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 2684، وبلغ عدد حالات الشفاء 60486.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.