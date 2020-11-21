الليلة.. انطلاق أولى حلقات «أول السطر» لـ درة

تنطلق أولى حلقات حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وتخوض بطولتها الفنانة درة، مساء اليوم السبت على شاشة قناة dmc.وتواصل "درة" تصوير باقي مشاهد العمل بالتزامن مع تصويره، حيث انطلق التصوير خلال الأيام الماضية نظرًا لقضائها شهر العسل بعد زواجها الأسبوع قبل الماضي.الحكاية من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبدالقادر، ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.يعرض مسلسل "إلا أنا" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميا من السبت للأربعاء، ويعاد عرضه في صباح اليوم الجديد في العاشرة صباحًا على قناة DMC العامة، ويعرض في العاشرة مساء على DMC DRAMA.يذكر أن مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، والعمل مكون من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.