الإحصاء: 5% زيادة فى ساعات البث المرئي للقنوات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية– الفضائية المصرية– القنوات الإقليمية– قنوات النيل المتخصصة– القنوات الإخبارية) إلى 178.9 ألف ساعة عام 2019- 2020 مقابل 170.3 ألف ساعة عــام 2018- 2019، بنسبة زيادة قدرها 5%.واحتل المجـال الاجتماعي النصيب الأكبر في عدد ساعات الإرسال عام 2019- 2020، حيث بلغ 38910 ساعات بنسبة 21.8% من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 106 ساعات يوميًا، يليه الـمجال الترفيهي بعدد ساعات 25797 ساعة بنسبة 14.4% بمتوسط 70 ساعة يوميًا، يليه المجال الثقافي بعـدد ساعـات 24271 ساعة بنسبة 13.6% بمتوسط 66 ساعة يوميًا.وبلغ المتوسـط اليـومي لساعات الـبـث المرئي بالقنوات الرئيسية والإقليمية (الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طيبة) 152 ساعة يـوميـًا عام 2019- 2020.وبلغ إجمالي عـدد ساعـات بـث قـطـاع التليفزيون (القناة الأولى– القناة الثانية– الفضائية المصرية- الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت) 43.9 ألف ساعة عام 2019- 2020، مقابل 35.8 ألف ساعة عام 2018- 2019 بزيادة قدرها 22.8%.كما بلغ عدد ساعات البث المرئي لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة) 38318 ساعة عام 20192020 مقابل 38180 ساعة عام 20182019 بنسبة زيادة قدرها 0.4 %.وبلغ عدد ساعات البث المرئي لقناة القاهرة 6896 ساعة عام 20192020 مقابل 6810 ساعة عام 20182019 بنسبة زيادة قدرها 1.3 %.وبلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار راديو مصر) 26352 ساعة عام 20192020 وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.وبلغ إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – الأسرة والطفل – الثقافية– القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 79056 ساعة خلال عام 20192020 مقابل 78840 ساعة عام 2018 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3%.وبلغ المجال الإجتماعي أعلى نسبة لعدد ساعات البث المرئي بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 20192020 حيث بلغ 21940 ساعة بنسبة 27.8% من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 17552 ساعة بنسبة 22.2%.