السلطات اللبنانية تحذر المواطنين من خطورة المساجين الفارين من سجن بعبدا

حذرت بلدية مدينة الحدث اللبنانية، اليوم السبت، المواطنين وطلبت منهم التنبه وعدم فتح أبواب المنازل لأى طارق قبل التأكد من هويته، والإبلاغ فورا عن أى شبهة.يأتى ذلك عقب هروب مجموعة من المساجين من سجن بعبدا، صباح اليوم السبت، وفرار المساجين إلى الشوارع والأحياء.وقالت ​بلدية الحدث​، في بيان لها: "إنه نتيجة عملية هروب عدد كبير من المساجين من ​سجن بعبدا​ صباح اليوم السبت، وما تلاها من عمليات تعقب وملاحقة يقوم بها ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ في منطقتي بعبدا والحدث والجوار، وبالنظر إلى خطورة الفارين واحتمال تسللهم إلى الشوارع والأبنية، تحذر ​بلدية الحدث​ جميع المواطنين وتطلب منهم التنبه لهذا الخطر وعدم فتح أبواب المنازل لأي طارق قبل التثبت من شخصه، والإبلاغ فورا عن أي شبهة".