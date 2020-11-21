تركيا تواصل قمعهم.. اعتقال صحفية و11 مواطنًا كرديًا

استمرارًا لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، اعتقلت قوات الشرطة التركية إحدى محررات قسم الكردي في وكالة «جين نيوز» (Jinnews)، وهي المحررة الصحفية روزا متينا، حيث داهمت منزلها في ساعات باكرة من صباح أمس الجمعة.ووفقا لما نقلته مواقع تركية فإن قوات الأمن اعتقلت "متينا" بسبب تحقيقاتها التي تعتبرها الحكومة التركية معارضة لها.وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة التركية أيضًا 11 مواطنًا كرديًا من مدينة وان ذات الأغلبية الكردية، إثر صدور مذكرة باعتقالهم، وادعت السلطات التركية أن السبب وراء صدور مذكرة الاعتقال انتماؤهم إلى تنظميات إرهابية.