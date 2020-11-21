بدء انتقال القضاة إلى مقار اللجان الانتخابية بجولة الإعادة بالمحافظات

واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، متابعة انتقال القضاة للمحافظات لإجراء جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.وبدأ القضاة المشرفين على الانتخابات بالمحافظات في الانتقال إلى مقار لجانهم، ويتم نقل القضاة إلى المحافظات النائية والبعيدة بطائرات عسكرية، في وجود تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة والداخلية لتأمين يومي الانتخابات.ووزعت الهيئة حاليا المشرفين على اللجان بالمحافظات إلكترونيا، وذلك من خلال إمكانية الاستعلام عن المركز الانتخابي واللجنة الفرعية الموجود بها، بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة وإدخال رقمه القومي من واقع بطاقته في الخانة التي سيتم تخصيصها على الموقع.كما تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، تفيد بضرورة التوجه في الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيام 21 و22 و23 نوفمبر، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل.وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).