أطعمة صحية لتدفئة الجسم شتاءا
السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:09 م
هويدا سعيدطباعة
مع دخول الشتاء يحتاج الجسم إلى الدفء، فا يبحث دائما على المأكولات التي تساعد على دفء الجسم، وبحسب موقع" today"، قدم مجموعة من الأكلات والمشروبات التي تمد الجسم بالطاقة الكافية التي تشعرك بالدفء خلال فصل الشتاء ومنها:
- أطعمة تمد الجسم بالدفء:
1-شوربة العدس:
للعدس فوائد أخري بخلاف تدفئة الجسم، وهي أنه يحتوي على أحماض تزيد مناعة الجسم وتحميه من نزلات البرد.
2- المكسرات:
المكسرات من أكثر الأطعمة التي تمد الجسم بالدفئ، بالإضافة إلى أن للمكسرات فوائد مذهلة للجسم.
3- الفلفل الحار:
الفلفل الحار يمد الجسم بالطاقة التي تجعله دافئ، بالإضافة إلى فوائدة الكثيرة في رفع المناعة في الجسم.
4- البصل والثوم.
البصل والثوم يمد الجسم بالدفء خلال فصل الشتاء.
-مشروبات تمد الجسم بالطاقة:
1-الزنجبيل:
من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تخفيف نزلات البرد.
2- الكركم:
الكركم أيضا من المشروبات التي تدفئ الجسم خلال فصل الشتاء، بالاضافة إلى انه يمد الجسم بالكثير من الفوائد.
3- البرتقال:
البرتقال يمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقوية المناعة من خلال فيتامين سي.
4- حمص الشام:
من أكثر المشروبات التي تساعد الجسم على الدفء خلال فصل الشتاء.
5- الشاي الأخضر:
أن تناول الشاي الأخضر من أهم المصادر الطبيعية للطاقة للجسم.
- أطعمة تمد الجسم بالدفء:
1-شوربة العدس:
للعدس فوائد أخري بخلاف تدفئة الجسم، وهي أنه يحتوي على أحماض تزيد مناعة الجسم وتحميه من نزلات البرد.
2- المكسرات:
المكسرات من أكثر الأطعمة التي تمد الجسم بالدفئ، بالإضافة إلى أن للمكسرات فوائد مذهلة للجسم.
3- الفلفل الحار:
الفلفل الحار يمد الجسم بالطاقة التي تجعله دافئ، بالإضافة إلى فوائدة الكثيرة في رفع المناعة في الجسم.
4- البصل والثوم.
البصل والثوم يمد الجسم بالدفء خلال فصل الشتاء.
-مشروبات تمد الجسم بالطاقة:
1-الزنجبيل:
من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تخفيف نزلات البرد.
2- الكركم:
الكركم أيضا من المشروبات التي تدفئ الجسم خلال فصل الشتاء، بالاضافة إلى انه يمد الجسم بالكثير من الفوائد.
3- البرتقال:
البرتقال يمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقوية المناعة من خلال فيتامين سي.
4- حمص الشام:
من أكثر المشروبات التي تساعد الجسم على الدفء خلال فصل الشتاء.
5- الشاي الأخضر:
أن تناول الشاي الأخضر من أهم المصادر الطبيعية للطاقة للجسم.