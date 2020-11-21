أطعمة صحية لتدفئة الجسم شتاءا

- أطعمة تمد الجسم بالدفء:

1-شوربة العدس:

2- المكسرات:

3- الفلفل الحار:

4- البصل والثوم.

-مشروبات تمد الجسم بالطاقة:

1-الزنجبيل:

2- الكركم:

3- البرتقال:

4- حمص الشام:

5- الشاي الأخضر:

مع دخول الشتاء يحتاج الجسم إلى الدفء، فا يبحث دائما على المأكولات التي تساعد على دفء الجسم، وبحسب موقع" today"، قدم مجموعة من الأكلات والمشروبات التي تمد الجسم بالطاقة الكافية التي تشعرك بالدفء خلال فصل الشتاء ومنها:للعدس فوائد أخري بخلاف تدفئة الجسم، وهي أنه يحتوي على أحماض تزيد مناعة الجسم وتحميه من نزلات البرد.المكسرات من أكثر الأطعمة التي تمد الجسم بالدفئ، بالإضافة إلى أن للمكسرات فوائد مذهلة للجسم.الفلفل الحار يمد الجسم بالطاقة التي تجعله دافئ، بالإضافة إلى فوائدة الكثيرة في رفع المناعة في الجسم.البصل والثوم يمد الجسم بالدفء خلال فصل الشتاء.من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تخفيف نزلات البرد.الكركم أيضا من المشروبات التي تدفئ الجسم خلال فصل الشتاء، بالاضافة إلى انه يمد الجسم بالكثير من الفوائد.البرتقال يمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقوية المناعة من خلال فيتامين سي.من أكثر المشروبات التي تساعد الجسم على الدفء خلال فصل الشتاء.أن تناول الشاي الأخضر من أهم المصادر الطبيعية للطاقة للجسم.