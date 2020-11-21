تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد هيئة السكة الحديد، لبحث سبل تطوير بعض المزلقانات، ضمن خطة الهيئة لتطوير مزلقانات السكة الحديد على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات الأمان والسلامة لمسير القطارات من ناحية وسلامة العابرين من ناحية أخرى.حضر اللقاء اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس مجدي عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، والدكتور أحمد محمود فراج، استشاري السكة الحديد، والمهندس شعبان محمود، وكيل وزارة هيئة السكة الحديد بأسيوط، والمهندس صلاح أبوالمعاطي، مدير عام البنية الأساسية للسكة الحديد، والمهندس محمد مصطفى، استشاري السكة الحديد، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط.واستعرض الحضور، جهود وزارة النقل وهيئة السكة الحديد في تطوير ورفع كفاءة مزلقانات السكة الحديد بالمنطقة الوسطى، والتي تشمل 7 مزلقانات سيتم تطويرها، منها مزلقان ديروط، والذي سيجرى له تطوير شامل وعمل ازدواج له وفقا لأعلى معايير الأمان، ما يحقق سيولة في الدخول والخروج، حيث تمت إعادة التخطيط وإنشاء حارتين (ذهاب وعودة) وجزيرة وسطى وإنشاء علامات إرشادية وكشك خاص لعامل المزلقان مجهز بدورة مياه ليراقب فيه الحركة، بحيث يغلق المزلقان مع حركة القطارات عن طريق بوابات إلكترونية لتقليل تدخل العامل البشري في مسير القطارات وسلامة وأمان عبور المركبات بالمزلقان وكذلك سلامة مسير القطار بهدف تطوير المزلقانات وزيادة معدلات أمان مسير القطارات ما يقلل نسب الحوادث.كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، لبحث سبل تذليل العقبات لاستكمال أعمال تطوير مزلقان ديروط، ووضع حلول عاجلة لنهو تلك الأعمال في توقيتاتها المحددة بالتنسيق مع مسئولي هيئة السكة الحديد.