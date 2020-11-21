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اقتصاد

«الاتصالات»: 45.51 مليون مستخدم للإنترنت عبر الموبايل

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 96.16 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 94.76 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة سنوية قدرها 1.4 مليون مشترك وشهرية بلغت 610 آلاف مشترك حيث سجل عدد المشتركين في يوليو الماضي نحو 95.55 مليون مشترك في حين بلغ معدل النمو السنوي 1.51% والشهري 0.67%.

وأكد التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن نسبة انتشار الهاتف المحمول 95.05% بنهاية أغسطس مقابل 95.39% عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل تراجع سنوي 0.34% وبنمو شهري 0.49%.

45.51 مليون مستخدم للإنترنت الموبايل

وقال التقرير إن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجل نحو 42.51 مليون مشترك بنهاية أغسطس مقارنة بنحو 37.97 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 11.98% وشهري 0.86% حيث سجل المستخدمين في يوليو الماضي 42.15 مليون مستخدم.

وأشار التقرير الي ان مستخدمو USB مودم سجل نحو 2.12 مليون مستخدم بنهاية أغسطس مقارنة بنحو 2.87 مليون مستخدم بمعدل تراجع سنوي 26.38% وسنوي 2.95% في حين سجلت السعة الدولية للانترنت 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 1889.83 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 35.77%.

8.29 مليون مشترك بالإنترنت الأرضي

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر سجل 48.5 مليون مستخدم بنسبة انتشار بلغت 55.7% في حين سجل عدد مشتركي الإنترنت الأرضي ADSL فائق السرعة نحو 8.29 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بمحو 7.02 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 18.06% وشهري 1.88% حيث سجل عدد المستخدمين في يوليو 8.13 مليون مستخدم.

وقال التقرير ان نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول في مصر بلغت 44.20% بنهاية أغسطس مقابل 40.07% عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 4.13% وشهري 0.08%.

وأشار التقرير إلى أن القاهرة الكبري استحوذت على 36% من مستخدمي الإنترنت الأرضي ADSL تلتها الدلتا بنحو 34% والوجه القبلي بنحو 14% والإسكندرية ومطروح بمحو 10% ومدن القناة والبحر الأحمر 6%.

10.06 مليون مشترك بالهاتف الثابت

وقال التقرير إن إجمالي عدد مشتركي الهاتف الثابت بلغ 10.06 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 8.70 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 15.56% وشهري 0.50% مقابل 10.01 مليون مشترك في يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجلت 25.23 مليون خط بنهاية أغسطس الماضي مقابل 24.03 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 5.01% وشهري 0.43% في حين سجلت في يوليو الماضي 25.12 مليون خط.

وقال التقرير إن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل 7.73% بمعدل نمو سنوي 0.12% وشهري 0.06% في حين بلغ إجمالي عدد السنترالات نحو 1511 سنترال بمعدل نمو سنوي 0.27% منها في الريف 1052 سنترال بمعدل نمو سنوي 0.38%.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المنزلي استحوذ على 86% من مشتركي الهاتف الثابت تليه القطاع التجاري بنحو 11% واخير القطاع الحكومي بنحو 3%.

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