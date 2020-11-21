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سياسي

رفضا للتطرف والإرهاب.. انتفاضة ضد «اتحاد القرضاوي» وقطر في تونس

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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رفض كبير في تونس لمواجهة توغل اتحاد الإخواني يوسف القرضاوي، والذي افتتح مقرا له هناك، لنشر الفكر المتطرف الذي تنشره الجماعة الإرهابية في دول المنطقة، وهو ما دعا إلى كثير من الاحتجاجات والاعتصامات لرفض تأسيسه، معتبرين أن هذا يعد مقرا لجماعات الإرهاب والتطرف والتجارة بالدين في بلادهم، مطالبين بإغلاق مقر اتحاد القرضاوي.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، أن ليوسف القرضاوي، سجل حافل في دعم الإرهاب، والتحريض على العنف في البلاد، ومدحه الدائم في قطر وتركيا، وأن هناك مئات الفتاوى المتطرفة التي أصدرها يوسف القرضاوي وأعضاء الاتحاد، من أجل التحريض على استقرار الدول العربية، بل الدعوة إلى العنف في المنطقة من أجل دعم جماعات الإرهاب.

وأضاف التقرير، أن مؤسس الاتحاد يوسف القرضاوي، ظل يصدر الفتاوى حسب الأهواء، وظل تاره يهاجم دول بعينها، وتارة أخرى يمدح قطر وتركيا من أجل مصالحه الخاصة، ومصالح الجماعة الإرهابية، وأنه أصبح هو واتحاده أداة في يد دولا تحركه وقتما يريدون من أجل التحريض وبث التطرف في المنطقة.

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