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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وانج يي: الصين تحمي التعددية كمدافع عن النظام الدولي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم السبت، إن الصين أيدت دائما تعدد الأقطاب في العالم، وسوف تدعم بحزم النظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة.

وأضاف وانج، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن هذا العام شهد تطور العلاقات الصينية- الفرنسية رغم الصعاب الناتجة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

واستطرد وانج أن إجراء الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية في مناسبات عديدة وحضورهما حديثا منتدى باريس للسلام الثالث، لتأييد التعددية ودعم التعاون الدولي معا، هو حقيقة تثبت بشكل كامل الثقة المتبادلة رفيعة المستوى بين القائدين والتعاون الاستراتيجي الشامل رفيع المستوى بين البلدين.

كما أظهرت مسئولية الصين وفرنسا كدولتين كبيرتين في مواجهة التحديات العالمية معا، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على العالم.

وقال وزير الخارجية إن الصين تشعر بالارتياح لرؤية التحسن في وضع مرض كوفيد-19 في فرنسا، بعد الارتداد، معربا عن اعتقاده بأنه تحت قيادة ماكرون، سوف تنتصر فرنسا حكومة وشعبا على المرض.

وأضاف الوزير أن الصين لاحظت حديثا مناشدة ماكرون للاتحاد الأوروبي بالالتزام باستقلاله الاستراتيجي، ما يعكس تقليد الاستقلال الدبلوماسي الفرنسي وما يتوافق مع المصالح الجوهرية وطويلة الأمد لأوروبا.

وتابع عضو مجلس الدولة قائلا إن الصين أيدت دائما عالما تتعدد فيه الأقطاب، ودعمت أوروبا كي تبقى مستقلة ومعتمدة على ذاتها كقطب عالمي، مضيفا أن هذا هو تفكير الصين الاستراتيجي الثابت.

واستطرد قائلا إن الصين والاتحاد الأوروبي لديهما أنظمة اجتماعية مختلفة، هى اختيارات شعوب الجانبين استنادا إلى تقاليدهم التاريخية والثقافية الفريدة.

وذكر وانج أن فرنسا كانت أول دولة كبيرة في الغرب تؤسس علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين، ولديها فهم أفضل لتغيرات الصين التاريخية، وكذلك عملية الإصلاح والتنمية بها.

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