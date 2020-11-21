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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

غدًا.. وزيرة التضامن تسلم شقة لـ«سيدة المطر»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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فى إطار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة، تم توفير وحدة سكنية لـ"سيدة المطر"، التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة، وهي تبيع الترمس، ومن المقرر أن تذهب السيدة، غدًا الأحد، لوزارة التضامن للحصول على الشقة.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.

وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى عقب التواصل مع السيدة، أنها تدعى نعمات عبدالحميد من محافظة بني سويف، وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريبًا بعد أن رزقت منه بطفل، وهي حاليًا متزوجة من ابن عمها، ولم تنجب منه أي أبناء، وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وقاما بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الإنشاء وتعاني الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث إن الزوج يعاني من مرض الكلى والزوجة تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.

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