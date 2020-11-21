رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طوارئ بمحافظة الغربية لمواجهة تقلبات الجو

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليماته لرؤساء المدن والأحياء، والتنسيق مع الجهات المعنية منها الكهرباء والمياه، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات وطوارئ الطقس والأمطار المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، بالاشتراك مع مديري فروع شركة المياه على مستوى مراكز المحافظة، بمراجعة جاهزية سيارات الكسح، للدفع بها في أماكن تجمعات المياه فور سقوطها، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل الفوري لشفط المياه الناتجة من الأمطار المحتملة.

وكانت محافظة الغربية، قد تعرضت صباح أمس الجمعة، إلى تقلبات بالطقس وانخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إصابته بكورونا

«انهيار وغرق».. خسائر نوة «باقى المكنسة» فى الإسكندرية (صور)

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

استمرار الزيادة.. الصحة: 13 وفاة و363 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

افتتاح معرض الأثاث الدمياطى والأسر المنتجة بالمنيا اليوم

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا

اليمن توجه بالاستعداد لمواجهة منخفض مداري خلال أيام

«إميليو أمباش» تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمتحف الفن الحديث

دراسة: تناول المانجو يساعد على تقليل تجاعيد الوجه

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

تعرف على كواليس غضب الجمهور وتحطيمه للمسرح بسبب «فيروز»

«في ذكراها».. «وسيم وابن ذوات».. أول حبيب في حياة ليلى مراد

ضحى عاصي: اختيار الرئيس للمثقفين يعني أننا أمام دولة تدرك أهمية الثقافة

لينا النابلسي: أحلم بكتابة سيرة ذاتية عن عائلة فلسطينية