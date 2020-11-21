طوارئ بمحافظة الغربية لمواجهة تقلبات الجو

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليماته لرؤساء المدن والأحياء، والتنسيق مع الجهات المعنية منها الكهرباء والمياه، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات وطوارئ الطقس والأمطار المحتملة خلال الفترة المقبلة.وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، بالاشتراك مع مديري فروع شركة المياه على مستوى مراكز المحافظة، بمراجعة جاهزية سيارات الكسح، للدفع بها في أماكن تجمعات المياه فور سقوطها، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل الفوري لشفط المياه الناتجة من الأمطار المحتملة.وكانت محافظة الغربية، قد تعرضت صباح أمس الجمعة، إلى تقلبات بالطقس وانخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة.