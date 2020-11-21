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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسي: موسكو عازمة على منع إراقة المزيد من الدماء في قره باغ

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
قره باغ
قره باغ
أ.ش.أ
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، عزم بلاده على منع المزيد من إراقة الدماء في إقليم قره باغ.

وقال شويجو، الذي وصل إلى يريفان اليوم ضمن وفد روسي رفيع المستوى، والتقى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم": "أمامنا الكثير من العمل في المستقبل، وآمل هذه المرة أن يكون هذا العمل يخص تأسيس حياة سلمية في قره باغ".

وأضاف: "مهمتنا الرئيسية هي منع إراقة الدماء، هذه هي المهمة التي وضعها قائدنا العام نصب عينيه، ونعتزم تحقيقها"، مشيرا إلى أن الوفد الروسي حمل معه خطة كبيرة ويعتزم تنفيذها.

وبحث شويجو مع باشينيان قضايا الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في قره باغ، وأبلغه بتفاصيل عملية حفظ السلام الروسية في المنطقة، بما تتضمنه من نشر نقاط مراقبة وتنظيم آليات مراقبة وتنفيذ مهام إنسانية.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه تم نشر 23 نقطة مراقبة في قره باغ، حيث يسيطر عناصر حفظ السلام على الطريق المؤدي إلى ستيباناكيرت، عاصمة ناجورني قره باغ، بما يحمل ذلك من دلائل على عودة الحياة هناك إلى المجرى السلمي.

من جانبه، عبر باشينيان عن شكره لروسيا وقيادتها، مؤكدا أن بلاده شعرت بدعم روسي لها على مدى أيام الحرب الأخيرة.

وأعرب باشينيان عن أمل يريفان في تعزيز التعاون مع موسكو ليس في المجال الأمني فحسب، بل وفي مجال التعاون العسكري التقني أيضا.

ويضم الوفد الروسي، الذي يجري اليوم محادثات مع باشينيان، وزير الخارجية سيرجي لافروف ونائبي رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك وأليكسي أوفيرتشوك ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيسة هيئة حماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا.

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