افتتاح معرض الأثاث الدمياطى والأسر المنتجة بالمنيا اليوم

تستعد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ المنيا والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، لافتتاح معرض الأثاث الدمياطي والأسر المنتجة بمحافظة المنيا.وشهد المعرض قبيل افتتاحه حضور بعض المشترين للشراء وبعض الاستفسارات عن الأسعار وجودة المعروضات، وأبدى المشترون إعجابهم بالصناعة الدمياطية وكذلك الأسعار بالنسبة للمنتجات المعروضة.يذكر أن المعرض ضمن مجموعة من المعارض المخصصة لصناعة الأثاث بدمياط في مختلف المحافظات.