إصابة 3 فى انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر
السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
علي عوادطباعة
أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل، بالكيلو 50 بطريق "القصير - قفط"، وتم نقلهم لمستشفى القصير المركزى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق القصير - قفط، وتحديدا بالكيلو 50، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق القصير - قفط، وتحديدا بالكيلو 50، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.