إصابة 3 فى انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل، بالكيلو 50 بطريق "القصير - قفط"، وتم نقلهم لمستشفى القصير المركزى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق القصير - قفط، وتحديدا بالكيلو 50، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.