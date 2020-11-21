وزير الصحة الألمانى: الإغلاق الجزئى نجح فى مكافحة كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده بأن الإغلاق الجزئي الساري في البلاد خلال الشهر الجاري نجح في مكافحة كورونا.وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن "كاسر الموجة يعمل" مشيرا إلى "أن النمو الأسوأ قد كُسِر، ونحن متفقون على أن هذا لا يكفي، لكننا نجحنا مرة أخرى".وبرر شبان الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لأعداد الإصابات بقوله: "نحن بلد به واحد من أكبر المعدلات العمرية للسكان على مستوى العالم"، وأضاف أنه مع تنامي أعداد الإصابات ستزداد الحاجة إلى العلاج في وحدات الرعاية المركزة عاجلا أم آجلا، "وأنا أريد أن نكسر الموجة قبل حدوث الكثير من المعاناة في المستشفيات بلا داعٍ".في المقابل، اعترض كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، في الحوار الجدلي مع الوزير، واتهم الحكومة في تصريحاته للصحيفة بأنها لا تملك استراتيجية، وقال: "تخوفي هو ألا نخرج من الإغلاق الحالي نوفمبر في هذا العام، وفي حال أنهيناه سيحل الإغلاق التالي في غضون أسابيع قليلة، وستكون هذه سياسة توقف وانطلاق تتسبب في أضرار اقتصادية هائلة".وأعرب ليندنر عن اعتقاده بأن استراتيجية الحكومة لكسر الموجة لا تعمل، لأنها لا تصمد على المدى الطويل، وأكد على موقفه الذي يرى أن تحسين الحماية للمجموعات المعرضة للخطر يجعل من إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية والرياضية، أمرًا غير ضروري.وحسب بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، فإن مكاتب الصحة في ألمانيا أبلغت عن 22 ألف و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة بزيادة بمقدار أكثر من 500 حالة مقارنة بمعدلها قبل أسبوع (22 ألفا و461 حالة).وبلغت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة ذروتها أمس الجمعة بـ 23 ألفا و648 حالة.