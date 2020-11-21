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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سائق ينهي حياة مالك محل في مشاجرة بإمبابة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
جريدة الدستور
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تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها في واقعة مقتل مالك محل على يد سائق في منطقة إمبابة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا أفاد بوقوع مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا فى وسط الشارع بمنطقة إمبابة، وعلى الفور وجّه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة مالك محل جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بمنطقة الصدر، وشكل اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، لكشف الملابسات.

وكشفت التحريات الأولية، التى أشرف عليها العميد أحمد الوليلي مفتش قطاع الشمال، عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا في العقد الثالث من عمره، وقعت بينه وبين المجنى عليه مشاجرة، سدد له على أثرها طعنة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت فرق المباحث برئاسة المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، في ضبط المتهم وأداة الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، وذلك إثر معرفته بقيام المجني عليه بإبلاغ الشرطة عنه لبيعه المواد المخدرة في المنطقة ذاتها، فقام بتوعده ثم نفذ جريمته.

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