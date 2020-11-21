8 نصائح لحماية طفلك من كورونا بالمواصلات العامة

_ ارتداء الكمامة:

- ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

-البعد عن أي شخص يعطس:

- تقليل المواصلات العامة:

- نظف يديك باستمرار:

تجنب المواصلات الزحمة:

- الجلوس بجوار الشبابيك:

- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك:

قدم الدكتور عبدالله سالم، طبيب في مستشفى حميات الإسماعيلية، نصائح للأمهات للحفاظ على أطفالهم في المواصلات العامة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.يجب على طفلك ارتداء الكمامة للحماية من نقل العدوى إليه.يجب ترك مسافة بعيدة بينه وبين الآخرين لمنع نقل العدوى.يجب توعية الطفل وتحذيره من عدم الوقوف أو الجلوس بجوار شخص تبدو عليه أعراض كالكحة والعطس.حاولي استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.. إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي.إذا لمست أي جزء في الأتوبيس فعليك تنظيف يدك بسرعة من الكحول.- تجنب المواصلات المزدحمة، واستبدالها بما هو أقل ازدحامًا، لضمان منع نقل العدوى.يجب أن تخبري طفلك أثناء ركوب المواصلات العامة أن يجلس بجوار منافذ التهوية.يجب أن تخبري طفلك أثناء ركوب المواصلات العامة أن يتجنب لمس الفم أو العين أو الأنف بالأيدي.