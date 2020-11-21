رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

8 نصائح لحماية طفلك من كورونا بالمواصلات العامة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:56 م
نصائح لحماية طفلك
نصائح لحماية طفلك من كورونا
هويدا سعيد
طباعة
قدم الدكتور عبدالله سالم، طبيب في مستشفى حميات الإسماعيلية، نصائح للأمهات للحفاظ على أطفالهم في المواصلات العامة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

_ ارتداء الكمامة:
يجب على طفلك ارتداء الكمامة للحماية من نقل العدوى إليه.

- ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.
يجب ترك مسافة بعيدة بينه وبين الآخرين لمنع نقل العدوى.

-البعد عن أي شخص يعطس:
يجب توعية الطفل وتحذيره من عدم الوقوف أو الجلوس بجوار شخص تبدو عليه أعراض كالكحة والعطس.

- تقليل المواصلات العامة:
حاولي استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.. إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي.

- نظف يديك باستمرار:
إذا لمست أي جزء في الأتوبيس فعليك تنظيف يدك بسرعة من الكحول.

تجنب المواصلات الزحمة:
- تجنب المواصلات المزدحمة، واستبدالها بما هو أقل ازدحامًا، لضمان منع نقل العدوى.

- الجلوس بجوار الشبابيك:
يجب أن تخبري طفلك أثناء ركوب المواصلات العامة أن يجلس بجوار منافذ التهوية.

- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك:
يجب أن تخبري طفلك أثناء ركوب المواصلات العامة أن يتجنب لمس الفم أو العين أو الأنف بالأيدي.

موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ الحكومة بتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم أزمة كورونا

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

إخلاء سبيل المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

الصور

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مواقف الأقاليم

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة مائية فى طقس الغد

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

السيسي يهنئ الحكومة بتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم أزمة كورونا

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

اعترافات «فتاة التانجو».. تصطاد زبائنها من حساب «بسبوسة بالقشطة»

منوعات

الشافعى وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة «مدينتى» المفتوحة للجولف

شفاء المهندس عدلى القيعى وزوجته من كورونا

«الدستور» تحقق حلم «مهووس الأهلى» بمقابلة الخطيب (صور)

بدء تنفيذ «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بالوادي الجديد

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الطريقة الشبراوية للمصريين: عليكم الوقوف مع الرئيس المؤيد من الله
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ ومحمود السعدنى على مصطبة «نوبل الكلام»

قريبا.. «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

تفاصيل ندوة «البيئة والمخلفات الصلبة فى مصر» بالأعلى للثقافة (صور)

لا يخلو بيت منه.. العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي للتلفاز»