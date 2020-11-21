8 نصائح لحماية طفلك من كورونا بالمواصلات العامة
السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:56 م
هويدا سعيدطباعة
قدم الدكتور عبدالله سالم، طبيب في مستشفى حميات الإسماعيلية، نصائح للأمهات للحفاظ على أطفالهم في المواصلات العامة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
_ ارتداء الكمامة:
يجب على طفلك ارتداء الكمامة للحماية من نقل العدوى إليه.
- ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.
يجب ترك مسافة بعيدة بينه وبين الآخرين لمنع نقل العدوى.
-البعد عن أي شخص يعطس:
يجب توعية الطفل وتحذيره من عدم الوقوف أو الجلوس بجوار شخص تبدو عليه أعراض كالكحة والعطس.
- تقليل المواصلات العامة:
حاولي استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.. إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي.
- نظف يديك باستمرار:
إذا لمست أي جزء في الأتوبيس فعليك تنظيف يدك بسرعة من الكحول.
تجنب المواصلات الزحمة:
- تجنب المواصلات المزدحمة، واستبدالها بما هو أقل ازدحامًا، لضمان منع نقل العدوى.
- الجلوس بجوار الشبابيك:
يجب أن تخبري طفلك أثناء ركوب المواصلات العامة أن يجلس بجوار منافذ التهوية.
- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك:
يجب أن تخبري طفلك أثناء ركوب المواصلات العامة أن يتجنب لمس الفم أو العين أو الأنف بالأيدي.
_ ارتداء الكمامة:
يجب على طفلك ارتداء الكمامة للحماية من نقل العدوى إليه.
- ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.
يجب ترك مسافة بعيدة بينه وبين الآخرين لمنع نقل العدوى.
-البعد عن أي شخص يعطس:
يجب توعية الطفل وتحذيره من عدم الوقوف أو الجلوس بجوار شخص تبدو عليه أعراض كالكحة والعطس.
- تقليل المواصلات العامة:
حاولي استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.. إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي.
- نظف يديك باستمرار:
إذا لمست أي جزء في الأتوبيس فعليك تنظيف يدك بسرعة من الكحول.
تجنب المواصلات الزحمة:
- تجنب المواصلات المزدحمة، واستبدالها بما هو أقل ازدحامًا، لضمان منع نقل العدوى.
- الجلوس بجوار الشبابيك:
يجب أن تخبري طفلك أثناء ركوب المواصلات العامة أن يجلس بجوار منافذ التهوية.
- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك:
يجب أن تخبري طفلك أثناء ركوب المواصلات العامة أن يتجنب لمس الفم أو العين أو الأنف بالأيدي.