تمكنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من ضبط 95 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات والخمور، على مدار يومين.ووفقًا لإحصائية من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة نفسها، عن ضبط 132 ألف مخالفة مرورية متنوعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.