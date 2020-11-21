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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قدمت البلوجر والفاشون أمل عبدالحميد، مجموعة من أزياء الخريف للمحجبات، عبر ظهورها بإطلالات جديدة على صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، يمكنك اختيار منها ما يناسبك.

- إطلالات عملية للخريف:

إذا كنت بحاجة لإطلالات عصرية في العمل ومناسبة لأجواء الخريف وصيحاته المختلفة، اختاري ما يناسبك من هذا الإطلالات.

- ارتدي بنطلون رمادي واسع مع قميص أبيض رسمي وبلوزة بنية من الصوف الناعم مع حجاب بتمشي مع تلك الإطلالة.

- ارتدي تنورة بنية مطبعة بجلد الأفعى مع بلوزة سوداء مزينة بريش في الجزء العلوي.


إطلالات البليزر" الكلاسيك"

- البليزر الأزرق مع قميص زهري وبنطال أبيض، وإكسسوارات باللون الأبيض.

- البليزر الباستيل الأخضر مع قميص بدرجة الزهري وبنطلون جينز أزرق.

إطلالات فساتين محجبات:

- فستان كاروهات باللونين الأسود والأبيض مع حزام للخصر وأكمام منفوخة، مع حذاء بوت أحمر مع حقيبة سوداء.

- فستان أسود بحزام للخصر مع حجاب وحقيبة بيج وحذاء بوت أحمر.

- فستان أصفر منقط بالأبيض ومزين بأكمام مرفوعة الأكتاف مع حجاب أبيض وحقيبة حمراء.

فستان أبيض مصممًا بأكمام منفوخة وحزام للخصر مع حجاب وحقيبة باللون الزهري، وأكملت إطلالتها بحذاء بالكعب الأسود.
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف
«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف

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