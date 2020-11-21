«الكاروه وجلد الثعبان».. أحدث صيحات إطلالات الخريف

- إطلالات عملية للخريف:

إطلالات البليزر" الكلاسيك"

إطلالات فساتين محجبات:

قدمت البلوجر والفاشون أمل عبدالحميد، مجموعة من أزياء الخريف للمحجبات، عبر ظهورها بإطلالات جديدة على صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، يمكنك اختيار منها ما يناسبك.إذا كنت بحاجة لإطلالات عصرية في العمل ومناسبة لأجواء الخريف وصيحاته المختلفة، اختاري ما يناسبك من هذا الإطلالات.- ارتدي بنطلون رمادي واسع مع قميص أبيض رسمي وبلوزة بنية من الصوف الناعم مع حجاب بتمشي مع تلك الإطلالة.- ارتدي تنورة بنية مطبعة بجلد الأفعى مع بلوزة سوداء مزينة بريش في الجزء العلوي.- البليزر الأزرق مع قميص زهري وبنطال أبيض، وإكسسوارات باللون الأبيض.- البليزر الباستيل الأخضر مع قميص بدرجة الزهري وبنطلون جينز أزرق.- فستان كاروهات باللونين الأسود والأبيض مع حزام للخصر وأكمام منفوخة، مع حذاء بوت أحمر مع حقيبة سوداء.- فستان أسود بحزام للخصر مع حجاب وحقيبة بيج وحذاء بوت أحمر.- فستان أصفر منقط بالأبيض ومزين بأكمام مرفوعة الأكتاف مع حجاب أبيض وحقيبة حمراء.فستان أبيض مصممًا بأكمام منفوخة وحزام للخصر مع حجاب وحقيبة باللون الزهري، وأكملت إطلالتها بحذاء بالكعب الأسود.