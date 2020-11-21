إقبال كبير على الفحص بـ«100 مليون صحة» بالعريش

أكدت منسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة "100 مليون صحة" بشمال سيناء، الدكتورة انتصار سري، أن هناك زيادة في الإقبال الجماهيري على نقاط الفحص بالمساجد.وأشارت انتصار إلى أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين بالمساجد يوم الجمعة من كل أسبوع.بدورها، أوضحت الدكتور نور صلاح الدين، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عامًا، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.وذكر فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف، أن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، انطلقت 18 سبتمبر الماضي في مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك في المبادرة مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقاط لتنفيذ المبادرة.