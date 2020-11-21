وصول وزير الخارجية الروسى إلى العاصمة الأرمينية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة الأرمينية يريفان، ضمن وفد حكومي روسي.ووصل منذ قليل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إلى يريفان اليوم السبت ضمن وفد وزاري روسي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أمس الجمعة أهمية قضية التسوية في كاراباخ بالنسبة لبلاده، فيما حذر وزير الخارجية سيرجي لافروف من وجود محاولات لعرقلة تطبيق الاتفاق بشأن كاراباخ.