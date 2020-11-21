وزير القوى العاملة يستمع لمشاكل الصيادين بالغردقة

استمع محمد سعفان وزير القوي العاملة؛ لمشاكل الصيادين بمدينة الغردقة، للوقوف على مشاكلهم، والإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية "صيادو مصر".وأكد الوزير - خلال لقائه بالصيادين - تأكيد رئيس الجمهورية على اهتمامه بالصيادين ومشاكلهم والعمل على حلها، من خلال مبادرات رئاسية جديدة بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة البحر الأحمر وتأتي المحافظات الأخرى تباعًا.وقال وزير القوى العاملة، إنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالصيادين، وتوفير الدعم الصحي والاجتماعي الكامل لهم بتوجيهات رئاسية، مؤكدًا أن هناك منحًا مالية سيتم صرفها للعاملين بقطاع الصيد.