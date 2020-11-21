رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» والبنك الدولي يبحثان خطة التعاون وإصلاحات البنية التحتية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
طباعة
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي التي تتابع الإصلاحات الهيكلية في قطاع البنية التحتية في مصر، تمهيدًا لاستكمال برامج التعاون الاقتصادي مع مصر، بالإضافة إلى التعرف على الإصلاحات الهيكلية التي تقوم وزارة الموارد المائية والري بها، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط.

واستعرض وزير الري، استراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 ومحاور الخطة القومية للموارد المائية 2037 وأهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتشجيع المزارعين على تحديث منظومة الري في أراضيهم عن طريق تقديم قروض عينية تتمثل في توفير الخامات اللازمة لتنفيذ شبكات الري الحديث على أن يتم تسديد القرض خلال عامين.

وأوضح وزير الري، أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين إدارة البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث قامت الوزارة بعدد من الإجراءات من أهمها الانتهاء من إعداد قانون الموارد المائية الجديد والمعروض حاليًا على البرلمان، والذي تم الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة به باللجان النوعية، حيث يشتمل مشروع القانون على العديد من الإجراءات التي ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، ومنح روابط مستخدمي المياه دور أكبر فى إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية، والمشاركة فى أعمال الصيانة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه.

ومن جانبها أعربت البعثة عن تقديرها للمجهودات المبذولة لإدراة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية في قطاع المياه بمصر، كما أكدت على أهمية إصدار قانون الموارد المائية في أقرب وقت.

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

استمرار الزيادة.. الصحة: 13 وفاة و363 إصابة جديدة بكورونا

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

اليمن توجه بالاستعداد لمواجهة منخفض مداري خلال أيام

«إميليو أمباش» تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمتحف الفن الحديث

دراسة: تناول المانجو يساعد على تقليل تجاعيد الوجه

دراسة: تزايد أعداد النساء فى سن الإنجاب اللاتى يعانين من الأفكار الانتحارية

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

غدًا.. متحف الإسكندرية ينظم مؤتمر «الفسيفساء علم وفن»

«الثقافة» تحتفل بالموهوبين الفائزين في مسابقة رتيبة الحفني (صور)

صدور «انكسار الجرّة وتفرّق مياه الكتابة» للكاتب محمد الحرز