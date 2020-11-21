195.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 195 ألفا و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1878 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك وفقا لإحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، أنه تم منذ بداية الجائحة وحتى الآن تسجيل 11 مليونا و910 آلاف و858 إصابة بالفيروس في أنحاء البلاد، من بينهم 254 ألفا و413 حالة وفاة.