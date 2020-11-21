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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأطراف الليبية تبدأ فتح الطريق البري بين الشرق والغرب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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بدأت الأطراف المتنازعة في ليبيا، إجراءات فتح الطرقات البرية المغلقة منذ أشهر بين الشرق والغرب الليبي، تنفيذا لقرارات وتفاهمات تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5".

وأزالت قوات تابعة لمدينة مصراتة وموالية لحكومة "الوفاق" الإخوانية، أمس الجمعة، عددا من السواتر الترابية بالطرق الداخلية الرابطة بين القداحية ووادي زمزم باتجاه الجفرة، وهي المنطقة التي كانت توصف بالخط الأحمر الفاصل بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، في انتظار إزالة مكافحة الحواجز والألغام والفتح التام والنهائي للطرقات الرابطة بين سرت وطرابلس وبين مصراتة ومدن الشرق الليبي.

واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، الأسبوع الماضي في ختام اجتماعاتها في مدينة سرت، على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب لتسهيل حركة المواطنين، وكذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس.

كما فتحت أجواء ليبيا بين الشرق والغرب الشهر الماضي واستأنفت الرحلات الجوية من جديد بين العاصمة وطرابلس بعد توقف دام عام، بسبب القتال بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس.

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