46 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية عن ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 9 ملايين و50 ألفا و598 إصابة، وذلك بعدما تم تسجيل 46 ألفا و232 إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة، حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم السبت، أن البلاد سجلت أيضا 564 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 132 ألفا و726 حالة وفاة.وأوضحت البيانات الصادرة من الصحة الهندية أن إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس وصل 439 إلى ألفا و747 حالة، فيما تماثل للشفاء من الفيروس 49 ألفا و715 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 8 ملايين و478 ألفا و124 شخصا.