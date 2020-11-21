«أولياء الأمور مصر» تطالب بشرح طريقة امتحانات الثانوية بالنظام الجديد

كشفت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية، يسيطر عليهم الخوف والقلق، بسبب عدم إلمام الطلاب بشكل الامتحان وطبيعة الأسئلة.وطالبت الحزاوي، بضرورة تدريب الوزارة للطلاب على طبيعة الأسئلة بنوعها الجديد المعتمد على الفهم ومهارات التحليل، من خلال عرض نماذج للامتحان حتى لا يتفاجئ الطالب أثناء الامتحان بنوعية الأسئلة وأيضا حتى نكسر حاجز الخوف والقلق المسيطر على الطالب وولي الأمر.وشددت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، على أن التدريب سيساعد الطالب على مراجعة اسلوب مذاكرته، وتابعت للأسف المدارس لا تقوم بواجبها ومساعدة الطالب في تدريب على النظام الجديد.وأضافت أنه يجب تدريب الطلاب على نظام الامتحان بالشكل الجديد، حتى يطمئن الطلاب أن أسلوبه في المذاكرة صحيح، ومع توافر التابلت فالأمر سهلًا جدا أن تقوم الوزارة بتحميل نماذج محاكاة للامتحان لجميع المواد.