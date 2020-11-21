اليابان تدرس تطبيق «اذهب للسفر» وسط عودة ارتفاع إصابات كورونا

ذكرت مصادر بالحكومة اليابانية أن اليابان ستقيم برنامج "اذهب للسفر" لترويج السياحة المحلية اليوم السبت، فيما ستصدر قرارا ربما سيعلق البرنامج بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في مناطق تزداد فيها أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد في نفس اليوم.وفي أعقاب أعداد قياسية لحالات الإصابة بالفيروس ودعوات من خبراء الصحة لوقف برنامج الدعم الحكومي، ذكرت المصادر أمس الجمعة، أن الحكومة بدأت في دراسة وضع حدود معينة للبرنامج بهدف تعزيز قطاع السياحة المحلي المتضرر من الفيروس، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم السبت.يأتي ذلك بعد يوم من اقتراح فريق عمل حكومي، خاص بمواجهة فيروس كورونا إعادة النظر في تلك الحملة في مناطق تنتشر فيها الإصابات بشكل سريع.وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان وصل إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، عند 2418 حالة.وحققت اليابان، التي سجلت أقل من 2000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن، نجاحا نسبيا في احتواء الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستخدام الواسع للكمامات.