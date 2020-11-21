انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة بانتخابات النواب

انطلقت، صباح اليوم السبت، انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج عبر البريد.وتستمر عملية التصويت لمدة 3 أيام، وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح).وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيام 21 و22 و23 نوفمبر، لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل.فيما ستجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.