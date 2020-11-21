أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

ما بين اللقاءات الثقافية والفنية عبر البث المباشر، والندوات العلمية، والعروض المسرحية٬ يحتشد اليوم السبت 21 نوفمبر بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، إليكم في نشرة الـ"الدستور" الثقافية.تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا٬ في الثانية عشر ظهرا، لقاء جديدا من لقاءات نادي سينما الكرتون المصري، ويوم فني ثقافي مع نجوم وفناني الكارتون المصري.يفتتح في السابعة٬ بمركز الهناجر للفنون، معرض فن تشكيلي بعنوان "مصر بعيون يمنية" والذي يقيمه المركز الثقافي اليمني بالتعاون مع وزارة الثقافة، في إطار مبادرة "علاقات ثقافية" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بقاعة آدم حنين بالمركز، ويستمر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري.يفتتح في السابعة من مساء اليوم السبت٬ بجاليري بيكاسو بالزمالك٬ معرضين فرديين للفن التشكيلي٬ الأول بعنوان "انعكاسات" بريت بطرس غالي٬ والثاني بعنوان "قصة حب" للفنانة دينا فاضل.تعقد بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ في السادسة، ندوة بعنوان "الفن الإسلامي بالتراث المعماري"، ويتحدث فيها الدكتور حسام الدين إسماعيل، أستاذ التاريخ والآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس، بالإضافة إلى افتتاح معرض لكتب التراث من إصدارات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ضمن الاحتفالات التى تقام فى أسبوع الفن الإسلامي بالفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2020.تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة٬ ندوة لمناقشة رواية "سبيل الغارق" والصادرة عن دار نهضة مصر٬ للكاتبة ريم بسيوني٬ ويناقشها شعبان يوسف٬ وتدير اللقاء نشوي الحوفي.يحل الشاعر السعودي نايف الرشدان٬ في السادسة٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر».في سياق متصل، يليها في السابعة لقاء مع الدكتور محمد شبانة٬ الأستاذ بأكاديمية الفنون - بعنوان "الموسيقى والإسلام" وذلك في عاشر فعاليات سلسلة فعاليات أونلاين "حياتنا مع الموسيقى".تحت شعار "نعمل لتصبح القراءة حياة"، تبدأ اليوم مكتبة مصر العامة المتنقلة٬ أولى زياراتها في خدمة المجمعات السكنية من داخل التجمع السكني "حياتي ريزيدنس" بالتجمع.يستقبل المسرح الإيطالي مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في الثانية عشرة ظهرا٬ عروض مشاريع تخرج مدرسة السينما التابعة للمركز.تستقبل خشبة مسرح آفاق برمسيس٬ في السادسة٬ العرض المسرحي "ثورة الموتي" للمخرج إيهاب سالم.يعقد بالمركز الدولي للكتاب بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط البلد٬ في الخامسة والنصف مساء٬ لقاءًا مفتوحًا لمناقشة رواية «صخب البحيرة» للكاتب الروائي الراحل محمد البساطي، وذلك ضمن أنشطة فريق المناقشة الثقافية.