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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جامعة القاهرة تواصل خطة التدريب على منصتها التعليمية الذكية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:22 ص
جريدة الدستور
ريم محمود وإسراء جمال
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة وضعت خطة شاملة للتدريب على المنصة التعليمية الذكية للجامعة "Smart CU"، وجرى تنفيذ الخطة على 4 مراحل تشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، المدربين في الكليات والمعاهد، مهندسي تكنولوجيا المعلومات في الكليات والمعاهد، وبناء شبكة من المدربين وصانعي المعرفة في الجامعة، باستخدام الوسائل التدريبية المختلفة لتناسب جميع المستفيدين في الجامعة بمختلف الفئات العمرية والخبرات التقنية، مشيرًا إلى أن جميع الدورات كانت من خلال مدربين دوليين معتمدين من Blackboard وAssessment Gourmet.

وأكد الخشت، أن الخطة التدريبية استهدفت رفع كفاءة الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لتعظيم الاستفادة من قدرات وخصائص المنصة التعليمية، لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية وليس مجرد تطوير تقني تقليدي في التعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسات التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتوطين منصات التعليم الذكية بجامعة القاهرة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم عقد 14 دورة تدريبية خلال شهر أكتوبر، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنصة، و10 دورات تدريبية للقطاعات المختلفة في الجامعة، و3 دورات إضافية لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما تم إرسال تسجيلات الدورات باللغة العربية والإنجليزية لجميع الكليات وإتاحتها على حسابات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنصة، لافتًا إلى أن الجامعة تستكمل خطتها التدريبية بعقد 5 دورات اضافية للتدريب على نظام الاختبارات الإلكترونية على المنصة اعتبارًا من غد الأحد 22 وحتى 26 نوفمبر 2020.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أنه تم عقد 6 دورات تدريبية على منظومة الامتحانات Assessment Gourmet، خلال شهر نوفمبر، للمدربين في الكليات والمعاهد؛ شملت وكلاء شؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وممثل عن وحدة تكنولوجيا المعلومات، ومراكز التقويم والقياس، إلى جانب 3 ورش عمل للعاملين بوحدات تكنولوجيا المعلومات في الجامعة والكليات والمعاهد للتدريب على آليات إدارة المنصة داخل كل كلية ومعهد وكيفية تقديم الدعم الفني للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم إطلاق مبادرة لتكوين شبكة من المدربين على المنصة التعليمية من الكليات المختلفة بهدف تكوين فرق دعم فني وتدريب مستمر للكليات تعتمد على الكوادر الفنية المتميزة في الجامعة لضمان كفاءة واستمرارية العملية التدريبية.

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