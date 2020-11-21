2843 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

أعلنت باكستان عن 42 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7603 حالات وفاة اليوم السبت.وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات، في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، عن تسجيل 2843 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المصابي إلى 371 ألفا و508، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.ومازال إقليم السند الأسوأ تضررًا بسبب الفيروس، وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و141 ألفا و403 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، و42 ألفا و752 في الـ24 ساعة الماضية.وتعافى 328 ألفا و931 مريضا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1613 مريضا في حالة حرجة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.