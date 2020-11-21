رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البعثات الدبلوماسية بالخارج تتلقى مظاريف تصويت المصريين فى «النواب»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم السبت، تلقى مظاريف التصويت البريدى للمواطنين المصريين بالخارج فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى على مقاعد الفردى في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تسلم المظروفات حتى بعد غدٍ الإثنين، الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للبلد محل الإقامة، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتى ذلك في الوقت الذى تتابع فيه غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين في الخارج، فضلًا عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الأولى ١٣ محافظة هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

موضوعات متعلقة

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

انتشال آخر ضحايا عقار الجمرك المُنهار بالإسكندرية

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

اليمن توجه بالاستعداد لمواجهة منخفض مداري خلال أيام

«إميليو أمباش» تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمتحف الفن الحديث

دراسة: تناول المانجو يساعد على تقليل تجاعيد الوجه

دراسة: تزايد أعداد النساء فى سن الإنجاب اللاتى يعانين من الأفكار الانتحارية

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

غدًا.. متحف الإسكندرية ينظم مؤتمر «الفسيفساء علم وفن»

«الثقافة» تحتفل بالموهوبين الفائزين في مسابقة رتيبة الحفني (صور)

صدور «انكسار الجرّة وتفرّق مياه الكتابة» للكاتب محمد الحرز