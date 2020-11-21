539 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو أنه تم تسجيل زيادة قياسية جديدة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما سجلت طوكيو، اليوم السبت، 539 إصابة جديدة مؤكدة.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس تخطت لليوم الثالث على التوالي حاجز الـ500 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصل إلى 37 ألفا و317 مصابا.يذكر أن طوكيو سجلت، أمس الأول الخميس، 534 إصابة مؤكدة بالفيروس، كما سجلت أمس الجمعة 522 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.