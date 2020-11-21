مقتل 5 مدنيين وإصابة 21 في هجمات بقذائف هاون بكابول

ذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا بعد سقوط 14 قذيفة هاون في أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية، كابول، اليوم السبت، مضيفة أن 21 آخرين أصيبوا أيضا.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان إن الهجمات وقعت في أربع مناطق للشرطة على الأقل بالمدينة.وذكرت الوزارة أنه من بين المواقع، كان ميدان سيدارات المشهور، حيث تم استهداف مكتب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح أيضا.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم.