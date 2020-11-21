إصابات كورونا في اليابان تسجل رقما قياسيا جديدا

قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اليابان وصل إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، عند 2418 حالة.وحققت اليابان، التي سجلت أقل من 2000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن، نجاحا نسبيا في احتواء الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستخدام الواسع للكمامات.لكن المخاوف تتزايد بشأن زيادة الإصابات مجددا، حيث تبدأ الدولة عطلة نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام، نظرا لأن يوم الاثنين هو عيد الشكر للعمال، وهو عطلة وطنية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.