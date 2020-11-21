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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 21-11-2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:04 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس. كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

كما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 21

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27

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