تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 21-11-2020

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس. كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .كما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 22درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 22درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 22درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 والعظمى 22درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 20درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 18درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 23درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 22درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 23درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 23درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 21درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 15درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 22درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 13 والعظمى 23درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 27درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27