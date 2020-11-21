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رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا

مركبات صينية تعمل تحت الماء بشكل ذاتي للاختبارات بحرية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم، أن مجموعتين من المركبات الصينية العاملة تحت الماء بشكل ذاتي "حوت البحر-1000"، أكملتا اختبارات بحرية وبعيدة المدى.

وتضمنت التجربة البحرية تقييمًا لأقصى عمق تشغيلي وسرعة وقدرة التحميل للمركبات المذكورة، وعلاوة على ذلك، تم أيضًا التحقق من وظيفة مراقبة التتبع الحراري الذكي، والمراقبة الذاتية للاضطرابات، والمراقبة الذاتية للدوامات متوسطة الحجم.

وذكرت الأكاديمية أن المركبة "حوت البحر-1000" تتمتع بقدرة مراقبة فعالة للعمليات البحرية صغيرة ومتوسطة الحجم، وقدرة جيدة للتكيف مع البيئة البحرية.

وتم تطوير سلسلة مركبات "حوت البحر-1000" بشكل مشترك من قبل معهد شنيانج للأتمتة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة الصين للمحيطات، ومعهد بحر الصين الجنوبي للمحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، والمعهد الثاني للمحيطات التابع لوزارة الموارد الطبيعية، وجامعة شانجهاي جياوتونغ، وجامعة صون يات صن.

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