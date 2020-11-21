سول تبدء تدريس الذكاء الاصطناعى فى المدارس فى 2021

أعلنت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنَّ مادة الذكاء الاصطناعي (AI) سيتم تدريسها كمادة جديدة في المدارس الثانوية المحلية في العام المقبل، قبل أن يتم توسيع تدريسها في مناهج رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة بحلول عام 2025، في محاولة لتعزيز الاستعدادات لمستقبل رقمي.وتم الإعلان عن خطة الحكومة بعد أن ترأست وزيرة التعليم «يو إيون-هيه» اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية، لإجراء مناقشات حول تعديل سياسات الوزارة التعليمية لتعزيز الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي.واختارت كوريا الجنوبية الذكاء الاصطناعي كمهمة أساسية في سياسات التعليم، في ضوء التقدم التكنولوجي الرقمي الأخير الذي يتسارع مع تفشي جائحة فيروس كورونا.وقالت الوزارة، إنه بموجب خطة السياسات، سيتم تقديم مادتين وظيفيتين اختياريتين، وهما مادة الذكاء الاصطناعي التمهيدي ومادة رياضيات الذكاء الاصطناعي، في المدارس الثانوية على مستوى البلاد في الفصل الدراسي الثاني من العام المقبل.وأشارت إلى أنه سيتم بعد ذلك تقديم تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية والمتوسطة بحلول عام 2025، مع مناهج تشمل البرمجة، والمبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.وأضافت أن الحكومة ستعمل على تطوير وتوزيع المواد التعليمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على جميع المدارس الابتدائية والثانوية، اعتبارًا من العام المقبل، حتى يتمكن الطلاب من تلقي تعليم الذكاء الاصطناعي حتى قبل اعتماده الرسمي.بالنسبة لطلاب رياض الأطفال أيضًا، ستقوم الحكومة بتطوير مواد دراسية مختلفة تهدف إلى مساعدة الأطفال على التعرف على الذكاء الاصطناعي من خلال الألعاب.ومن أجل تعزيز كفاءات المعلمين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ستضمن الحكومة المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي في الدورات التعليمية الأساسية والمعلوماتية.وفي خطوة ذات صلة، سوف تدفع الحكومة باتجاه جعل كليات التعليم العليا تقدم برامج لإعادة تعليم الذكاء الاصطناعي لنحو 5،000 معلم حالي، بحلول عام 2025.