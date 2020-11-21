22964 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902528 بعد تسجيل 22964 إصابة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13884 بعد تسجيل 254 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.