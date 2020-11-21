صدور «انكسار الجرّة وتفرّق مياه الكتابة» للكاتب محمد الحرز

صدرحديثا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتاب "انكسار الجرّة وتفرّق مياه الكتابة"، تأليف محمد الحرز.وبحسب الناشر يضم الكتاب مقالات ودراسات هي حصيلة الكتابة الأسبوعية لمؤلفه٬ لأكثر من سنتين في جريدة اليوم السعودية وهي في مجملها تتطرق إلى الأدب تارة وتارة أخرى إلى الفكر وتشعباته وصلاته أو قضايا وأزمات اللحظة الراهنة تفرضها في مجمل الأحوال الالتزام الأسبوعي في الكتابة.لكنها لا تعدم من جانب آخر القدرة على لملمة الخيوط٬ ومن ثم جعل الكتاب يفصح عما يود قوله من أفكار حول جملة القضايا المطروحة٬ حتى لو لم تكن المسارات متشابهة٬ سواء على مستوى المواضيع أو التناول والإجراء.لكن في نهاية المطاف هناك ذات خلفها تفكر وتطرح الأسئلة وتجتهد وتأول حسب أدواتها وإمكاناتها الفكرية. وليس انكسار الجرة هنا سوى التعبير الرمزي لهذه الذات التي أعادت إنتاج نفسها وتأملاتها٬ وما تراكم لها من قراءات واطلاعات ثم جاء الوقت الذي سفحت فيه مياهها في تلك المقالات كيفما اتفق وفي تفاعل مع الكتابة كيفما اتفق أيضا.