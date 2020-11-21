رواية «صخب البحيرة» بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم

يعقد بالمركز الدولي للكتاب بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط البلد٬ في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ لقاءًا مفتوحًا لمناقشة رواية «صخب البحيرة» للكاتب الروائي الراحل محمد البساطي، وذلك ضمن أنشطة فريق المناقشة الثقافية.يصف الكاتب والناقد محمود عبدالشكور رواية "صخب البحيرة" بأنها: لوحة هائلة عن الناس والنيل والبحيرة والزمن الذى لا يتوقف عن الجريان، وعدة شخوص أحلامها صغيرة لا تزيد عن عشة لها سقف من الصاج، وجلسة فى المقهى، ونومة دافئة فى عز النوة، لامثيل لوصف البساطى للأماكن والأجواء، وراء كل شخصية حكاية، علاقة صياد عجوز بامرأة لها ولدين، يرعاها فتحكى له، يموت وهى تحكى، امرأة جمعة وزوجها، يلتقطان ما تقذف به مياه البحر فى النوات، ملابس وعقود وفوانيس ومقاعد وربما جثث، جدارية هائلة عن مصر الأخرى بين البحر والنهر والبحيرة، ودائما هناك رسام بارع لاتفوته حركة أو لون أو معنى أو طقس.