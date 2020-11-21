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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض «ثورة الموتى» على مسرح آفاق

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:29 ص
عرض ثورة الموتى
عرض ثورة الموتى
نضال ممدوح
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تستقبل خشبة مسرح آفاق برمسيس٬ في السادسة من مساء اليوم السبت العرض المسرحي "ثورة الموتي" للمخرج إيهاب سالم.

"ثورة الموتي" عن رواية لــ"أروين شو"عرض جرئ يطرح العديد من التساؤلات والأفكار٬ حول القضايا الإنسانية والحياتية للبشر.

العرض من إعداد مهند الصادق، ديكور باسل يوسف٬ إضاءه أبو بكرالشريف. بطوله شروق حسام الدين، إيمي إبراهيم، خلود محمد، فرح يوسف، مهند الصادق٬ محمود الشامي٬ محمود عباس، فتحي، إيهاب سالم، أحمد حساني، علاء السيد، زيكا، محمود سلام، شريف السيد٬ محمد سيد، السيد جابر، أحمد حداد، عادل عصام.

تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الجنود الذين دفع بهم ليلقوا حتفهم فى حرب من الحروب العالمية التى كانت غير مبررة وضد الإنسانية، فثار الموتى ضد ظلم بعض الحكام وضد من اعتدى على آدميتهم وجردهم من إنسانيتهم.

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