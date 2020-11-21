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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض ومناقشة أفلام خريجى مدرسة السينما بجزويت الإسكندرية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:09 ص
عرض ومناقشة أفلام
عرض ومناقشة أفلام
نضال ممدوح
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يستقبل المسرح الإيطالي مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت٬ عروض مشاريع تخرج مدرسة السينما التابعة للمركز.

تعرض أفلام: «بسيوين» إخراج محمد صادق ١١ دقيقة (روائي)٬ «آخر رجال ريفيرا» ١٢ دقيقة (تسجيلي) لمروان سلامة٬ «كان يعتقد" ١٣ دقيقة (تسجيلي) إخراج هينار حازم٬ «على الهوا» ١٥ دقيقة (روائي) ليوسف عساف٬ «أن تصل متأخرًا - ٢٢ دقيقة (روائي) لضحى حمدي: «غنا» ١٦ دقيقة (تسجيلي) بانسيه عاطف٬ « زي الطيور» ١٩ دقيقة (روائي) لأحمد سمير٬ "«يمكن تظبط» ٣٦ دقيقة (تسجيلي) أماني عادل٬ «ولا حاجة يا ناجي» ٣٣ (تسجيلي) يوحنا ناجي.

هذا ويعقب العروض لقاء مفتوح مع مخرجي ومنفذي الأفلام المعروضة٬ وذلك في السابعة مساء.

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