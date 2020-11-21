رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:09 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 20 نوفمبر بتراجع عن 17 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت إن سبعًا من تلك الحالات منقولة محليًا، وباقي الحالات التسع واردة من الخارج.

وأضافت اللجنة، في بيانها اليومي، أنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة بلا أعراض في 20 نوفمبر ارتفاعًا من 14 حالة في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في الصين حتى الآن 86414 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

الصور

image description

فرحة الأطفال بالمطر في شوارع القاهرة

image description

افتتاح مسجدين في دمياط (صور)

image description

أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

image description

ضبط لحوم فاسدة في حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بأسيوط

image description

بروتوكول تعاون لتطوير 50 قاعة بـ 16 حضانة بأسيوط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل الدورة 42 من «القاهرة السينمائى» قبل انطلاقها 2 ديسمبر المقبل

منوعات

رسميا.. تحديد موعد ومكان إقامة السوبر الإيطالى

مواعيد القطارات اليوم السبت 21-11-2020

موناكو يفوز على باريس سان جيرمان 3-2 فى الدورى الفرنسى

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 21-11-2020

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «قصة حب» للفنانة دينا فاضل.. الليلة

اليوم.. افتتاح معرض لكتب التراث بمكتبة القاهرة الكبرى

افتتاح معرض «مصر بعيون يمنية» بمركز الفنون.. الليلة

ورشة لرسم شخصيات أفلام أطفال بسينما الهناجر.. اليوم